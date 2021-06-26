Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor

Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), sokak hayvanları için atık olarak ayrılan, kullanılmayan hurda aydınlatma armatür başlıklarını geri dönüştürerek geçen yıl devreye aldığı "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesine devam ediyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), sokak hayvanları için atık olarak ayrılan, kullanılmayan hurda aydınlatma armatür başlıklarını geri dönüştürerek geçen yıl devreye aldığı "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesine devam ediyor.

TREDAŞ bünyesinde 2016 yılında kurulan ve çalışanlarının destekleriyle 5 yılda çok sayıda projeye imza atan TREDAŞ Gönüllüler grubu, Türkiye'nin de içinden geçtiği sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçları için çalışmalarına devam ediyor.

MAMA VE SU KABI OLARAK KULLANILIYOR TREDAŞ bünyesinde kullanım ömrünü tamamlamış, yanmayan ve atık olarak ayrılan armatür başlıklarının sokak hayvanları için kullanılabileceğini düşünen TREDAŞ Gönüllüleri, öncelikle Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan atık malzemeleri tespit etti. Ardından, aydınlatma başlıklarının sokak hayvanlarına zarar verebilecek, vida, armatür ve tel gibi maddeleri ayrıştırdı. Ardından, "Enerjimiz Küçük Dostlarımız" için yapıştırmalarını yerleştirerek, şehirlerin belirli noktalarına bıraktı.

TREDAŞ'ın depolarında bulunan hurda armatür başlıkları, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kullanılarak sokak hayvanlarına destek projesine dönüştü. Bu çerçevede şimdiye kadar üç yüzü aşkın armatür başlığını mama ve su kabı olarak Trakya'nın çeşitli noktalarına bırakan TREDAŞ Gönüllüleri, bu yaz aylarında da faaliyetlerine devam edecek.

(Halil Dağ/ İHA)

Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor
Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor
Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Merih Demiral Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 22:27:04. #1.16#

title