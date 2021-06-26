Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), sokak hayvanları için atık olarak ayrılan, kullanılmayan hurda aydınlatma armatür başlıklarını geri dönüştürerek geçen yıl devreye aldığı "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesine devam ediyor.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), sokak hayvanları için atık olarak ayrılan, kullanılmayan hurda aydınlatma armatür başlıklarını geri dönüştürerek geçen yıl devreye aldığı "Enerjimiz Küçük Dostlarımız İçin" projesine devam ediyor.

TREDAŞ bünyesinde 2016 yılında kurulan ve çalışanlarının destekleriyle 5 yılda çok sayıda projeye imza atan TREDAŞ Gönüllüler grubu, Türkiye'nin de içinden geçtiği sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyaçları için çalışmalarına devam ediyor.

MAMA VE SU KABI OLARAK KULLANILIYOR TREDAŞ bünyesinde kullanım ömrünü tamamlamış, yanmayan ve atık olarak ayrılan armatür başlıklarının sokak hayvanları için kullanılabileceğini düşünen TREDAŞ Gönüllüleri, öncelikle Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bulunan atık malzemeleri tespit etti. Ardından, aydınlatma başlıklarının sokak hayvanlarına zarar verebilecek, vida, armatür ve tel gibi maddeleri ayrıştırdı. Ardından, "Enerjimiz Küçük Dostlarımız" için yapıştırmalarını yerleştirerek, şehirlerin belirli noktalarına bıraktı.

TREDAŞ'ın depolarında bulunan hurda armatür başlıkları, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde kullanılarak sokak hayvanlarına destek projesine dönüştü. Bu çerçevede şimdiye kadar üç yüzü aşkın armatür başlığını mama ve su kabı olarak Trakya'nın çeşitli noktalarına bırakan TREDAŞ Gönüllüleri, bu yaz aylarında da faaliyetlerine devam edecek.

(Halil Dağ/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı