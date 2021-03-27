Hurda araçların yandığı alanda bir gün sonra iş yeri çalışanının cesedi bulundu
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Hurda araçların yandığı alanda bir gün sonra iş yeri çalışanının cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Başkentte dün oto yedek parça satılan bir iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedenine, ikinci gün yapılan aramalar sonucu ulaşıldı.

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Başkentte dün oto yedek parça satılan bir iş yerinde çıkan yangında hayatını kaybeden işçinin cansız bedenine, ikinci gün yapılan aramalar sonucu ulaşıldı.

Yenimahalle ilçesindeki Ayyıldız Sanayi Sitesi'nde çıkma oto yedek parça satışı yapılan bir iş yerinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üst üste duran hurda araçlarda çıkan ve kısa sürede büyüyen alevler, yakında bulunan başka bir binaya da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangını söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından iş yerinde yaptıkları incelemede, yaralanan ya da ölen kimse bulunmadığını belirledi. Ekipler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Ulaşılamayan işçinin cenazesi yanan hurda araçtan çıktı

Yanan iş yerinde çalışan 20 yaşındaki işçi Yunus Emre Sakarya'ya dün akşam saatlerinden beri ulaşılamaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri, olayın yaşandığı alana bugün tekrar gitti.

Ekipler, yanan hurda araçlarda yaptıkları incelemede, Sakarya'nın cansız bedenine ulaştı.

Sakarya'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"Sabah aracın içinden çocuğun cesedini çıkartmışlar"

Yangının sıçradığı binada bulunan bir iş yerinde çalışan Muhammet Duygu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alevleri gördüklerinde hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Duygu, olaya ilişkin şunları kaydetti:

"İtfaiye ekipleri ve yangın çıkan iş yerinin sahibi geldi. İş yeri sahibi, içeride bir çocuğun olduğunu söyledi. Herhalde birileri çocuğun ailesine ulaşmaya çalıştı. Telefonda çocuğun Gölbaşı'nda olduğunu söylemişler. Bu sırada itfaiye, çalışmalarına aralıksız devam etti. Biz çocuğun yangına sebebiyet verdiğini, o yüzden korkup kaçtığını düşündük. Meğer buradaymış. İtfaiye ekipleri dün işçinin Gölbaşı'nda olduğunu duyunca çalışmalarını tamamlayarak ayrıldı. Daha sonra burada olduğunu öğrenmişler. Sabah aracın içinden cesedini çıkardılar."

Hurda araçların yandığı alanda bir gün sonra iş yeri çalışanının cesedi bulundu
Hurda araçların yandığı alanda bir gün sonra iş yeri çalışanının cesedi bulundu
Hurda araçların yandığı alanda bir gün sonra iş yeri çalışanının cesedi bulundu
Hurda araçların yandığı alanda bir gün sonra iş yeri çalışanının cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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