31.08.2019 17:20

Hurda aracı, otomobilinin tavanında taşıdı

İngiltere (DHA)- Birleşik Krallığa bağlı Galler'de bir sürücü, hurda olan aracını, otomobilinin tavanına yerleştirerek hurdacıya götürdü. Trafik kameralarınca tespit edilen sürücüye ceza kesildi.

Olay, Galler'in batısında bulunan Glan yr Afon şehrinde meydana geldi. 51 yaşındaki Glyndwr Wyn Richards isimli bir kişi, hurdaya çıkmış aracını hurdacıya götürmek için ilginç bir yol seçti. Hurda aracı, otomobilinin tavanına yerleştiren adam, bu şekilde hurdacının yolunu tuttu. Trafik kameralarınca fark edilen sürücüye, 'yaralanma tehlikesine neden olabilecek bir yüke sahip aracı kullanmaktan' 115 sterlin (815 Türk Lirası) ceza kesildi. Suçlu bulunan adam, otomobili o şekilde sadece 300 metre kullandığını söylese de cezadan kurtulamadı.

Kaynak: DHA