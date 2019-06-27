Hür Köle Filmi

Evli ve bir çocuk babası olan Mehmet, imam olarak çalışmaktadır. Farklı idealleri olan genç adam, bunları gerçekleştirmek için mesleğini bırakarak yönetmenlik yapmaya başlar. Mehmet yeni bir film çekmek istese de, yaşadığı maddi sıkıntılar buna izin vermez. Bu süreçte eşinden ayrılan ve kızı Ayşe’ye bakacak durumu olmadığı için, onu yuvaya bırakmak zorunda kalan Mehmet, büyük bir buhranın içine düşer. Hayata karşı umudunu kaybetmeye başlayan adam, annesinin kaybı ile iyice dibe vurur. Yaşadığı sorunlarla artık baş edemeyince intihar etmeyi düşünen Mehmet, kendisine yaşam hakkında öğütler veren Derviş’in sayesinde, yeniden mücadele etmeye karar verir. Bir yandan sağlık sorunlarıyla ilgilenen, bir yandan da iş arayan Mehmet’in hayatı, yürüme engelli bir kız olan Esma ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. İkisi arasında başlayan arkadaşlık, hem Mehmet hem de Esma’ya iyi gelir. Varlıklı bir ailenin kızı olan Esma, Mehmet ile zaman geçirdikçe, sağlığında düzelmeler olmaya başlar. Kızındaki bu gelişmeyi gören Hulusi, Mehmet’e can alıcı bir teklifte bulunur. Ancak Mehmet, bu teklif karşısında büyük bir ikilemde kalır. Ya hayatına hür bir şekilde devam edecek ya da bundan sonra bir köle olarak yaşayacaktır.



Yönetmen: Mehmet Tanrısever

Senaryo: Mehmet Tanrısever

Oyuncular: Soydan Soydaş, Seçil Buket Akıncı, Tarık Tanrısever, Yaşar Alptekin, Engin Yüksel, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Aslı Erdemir, Melike Balçık

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Hür Köle

Yapımcı Firma: Feza Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.09.2019

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Kaynak: InterSinema.com