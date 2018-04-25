Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin, "Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girmiş oldu. Seçim takvimini inşallah yarın yayımlamayı düşünüyoruz." dedi.

Güven, YSK binasından çıkarken gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasi partilerin kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tuttuğunu söyledi.

Hür Dava Partisinin (HÜDA PAR) ilk önce seçime giremeyeceği yönünde kayıtların olduğunu ifade eden Güven, "İtiraz üzerine, 'Kongremizi yaptık.' dediler. Biz ilçelerden bütün belgeleri Yüksek Seçim Kurullarından, onların bize vermiş olduğu bilgileri teyit ettirdik. Toplamda 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdiler. Biz de Hür Dava Partisinin seçime girmesine karar verdik. Biraz önce imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderildi." diye konuştu.

Sadi Güven, bütün partilerin itirazını değerlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girmiş oldu. Uyum yasası TBMM'den çıktı ancak Resmi Gazete'de şu an itibarıyla yayımlanmadı. Bu nedenle seçim takvimini yayımlayamadık. Bu değişiklikler bu gece ya da yarın Resmi Gazete'de yayımlanırsa bir kez daha gözden geçirip seçim takvimini inşallah yarın yayımlamayı düşünüyoruz."