Hunter's Arena: Legends, PS Plus aboneleri için ücretsiz olacak!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hunter's Arena: Legends, PS Plus aboneleri için ücretsiz olacak!

Hunter's Arena: Legends, PS Plus aboneleri için ücretsiz olacak!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

State of Play etkinliği sırasında PS Plus abonelerinin Ağustos ayında Hunter's Arena: Legends ile buluşacağı duyuruldu. Hunter's Arena: Legends tanıtım fragmanı!

Mantisco'nun yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Hunter's Arena: Legends 15 Temmuz 2020'de Steam üzerinden erken erişim ile piyasaya sürüldü.

Oyunseverlerin beğendiği yapımlar arasında yer alan Hunter's Arena Legends, Sony'nin State of Play etkinliği sırasında PlayStation Plus üyelerinin 3 Ağustos ile 6 Eylül arasında ücretsiz olarak oynayabileceği oyunlar arasında gösterildi.

Ağustos ayına kadar beklemek istemeyen PS Plus aboneleri ise, Temmuz ayının popüler oyunlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. Hatırlanacağı üzere, Temmuz 2021 listesinde Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds ve A Plague Tale: Innocence oyunları yer alıyor.

HUNTER'S ARENA: LEGENDS TANITIM FRAGMANI

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ahmet Kaya Sezen Aksu Burak Özçivit Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Salih Uçan Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hunter's Arena: Legends, PS Plus aboneleri için ücretsiz olacak! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 11:02:20. #1.14#

title