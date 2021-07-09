Hunter's Arena: Legends, PS Plus aboneleri için ücretsiz olacak!

State of Play etkinliği sırasında PS Plus abonelerinin Ağustos ayında Hunter's Arena: Legends ile buluşacağı duyuruldu. Hunter's Arena: Legends tanıtım fragmanı!

Mantisco'nun yayıncılığını ve geliştiriciliğini yaptığı aksiyon rol yapma oyunu Hunter's Arena: Legends 15 Temmuz 2020'de Steam üzerinden erken erişim ile piyasaya sürüldü.

Oyunseverlerin beğendiği yapımlar arasında yer alan Hunter's Arena Legends, Sony'nin State of Play etkinliği sırasında PlayStation Plus üyelerinin 3 Ağustos ile 6 Eylül arasında ücretsiz olarak oynayabileceği oyunlar arasında gösterildi.

Ağustos ayına kadar beklemek istemeyen PS Plus aboneleri ise, Temmuz ayının popüler oyunlarından ücretsiz bir şekilde yararlanabilirler. Hatırlanacağı üzere, Temmuz 2021 listesinde Call of Duty: Black Ops 4, WWE 2K Battlegrounds ve A Plague Tale: Innocence oyunları yer alıyor.

HUNTER'S ARENA: LEGENDS TANITIM FRAGMANI