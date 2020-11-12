Hunter Biden kimdir? Joe Biden'in oğlu oğlu Hunter Biden kimdir?
Başkanlık seçimlerini kazanana Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor?
4 Şubat 1970 yılında doğmuştur. Babası ABD başkanlık seçimlerinde birinci olan ve Donald Trump'ı yenen Joe Biden'dır. Peki Hunter Biden kimdir?
HUNTER BİDEN KİMDİR?
4 Şubat 1970 yılında doğmuştur. Babası ABD başkanlık seçimlerinde birinci olan ve Donald Trump'ı yenen Joe Biden'dır. Eğitimini Yale Hukuk Okulunda ve Georgetown Üniversitesi'nde tamamlamıştır.Hunter Biden avukattır.
Doğum tarihi: 4 Şubat 1970
Kaç yaşında: 50 yıl yaşında, Wilmington, Delaware, ABD
Eşi: Melissa Cohen (e. 2019), Kathleen Biden (e. 1993–2017)
Çocukları: Finnegan Biden, Maisy Biden, Naomi Biden
Kardeşleri: Beau Biden, Ashley Biden, Naomi Christina Biden
Ebeveynleri: Joe Biden, Neilia Hunter
Eğitim: Yale Hukuk Okulu (1996), Georgetown Üniversitesi (1992), Archmere Academy