Hunter Biden kimdir? Joe Biden'in oğlu oğlu Hunter Biden kimdir?
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Hunter Biden kimdir? Joe Biden'in oğlu oğlu Hunter Biden kimdir?

12.11.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.11.2020 13:04
Hunter Biden kimdir? Joe Biden'in oğlu oğlu Hunter Biden kimdir?

Başkanlık seçimlerini kazanana Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden kimdir? Kaç yaşındadır? Ne iş yapıyor?

4 Şubat 1970 yılında doğmuştur. Babası ABD başkanlık seçimlerinde birinci olan ve Donald Trump'ı yenen Joe Biden'dır. Peki Hunter Biden kimdir?

HUNTER BİDEN KİMDİR?

4 Şubat 1970 yılında doğmuştur. Babası ABD başkanlık seçimlerinde birinci olan ve Donald Trump'ı yenen Joe Biden'dır. Eğitimini Yale Hukuk Okulunda ve Georgetown Üniversitesi'nde tamamlamıştır.Hunter Biden avukattır.

Doğum tarihi: 4 Şubat 1970

Kaç yaşında: 50 yıl yaşında, Wilmington, Delaware, ABD

Eşi: Melissa Cohen (e. 2019), Kathleen Biden (e. 1993–2017)

Çocukları: Finnegan Biden, Maisy Biden, Naomi Biden

Kardeşleri: Beau Biden, Ashley Biden, Naomi Christina Biden

Ebeveynleri: Joe Biden, Neilia Hunter

Eğitim: Yale Hukuk Okulu (1996), Georgetown Üniversitesi (1992), Archmere Academy

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