Hunt: Elçinin sözleri kendi kişisel görüşü

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un Trump yönetimini hedef alan sözlerinin 'elçinin kendi kişisel görüşü' olduğunu açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Sir Kim Darroch'un, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ı ve yönetimini hedef alan 'beceriksiz' sözlerinden sonra yaptığı açıklamada; büyükelçinin sözlerinin 'kendi kişisel görüşü' olduğunu ve elçinin yorumlarına katılmadığını ifade etti. Ayrıca Hunt, "Bana göre ABD yönetimi son derece etkili. Yakın bir ilişkimiz var ve ortak değerlere dayanan bir ortaklığımız" dedi.

Daily Mail'in, sızdırılan belgelere dayandırdığı haberinde, Darroch, ülkesine gönderdiği notlarda, Trump'ın ekonomi politikalarının dünya ticaret sistemini bir 'enkaz' haline getirebileceği değerlendirmelerini yapmakla birlikte, "Trump'ın yönetiminin iyiye gidebileceğine inanmıyorum, daha işlevsiz, daha tahmin edilemez, daha az fraksiyonlu, daha az diplomatik beceriye sahip ve yetersizler" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine gazeteciler tarafından ABD Devlet Başkanı Donald Trump'a, büyükelçinin bu sözlerine tepkisinin ne olduğu sorulduğunda Trump, "Zaten bu adamın hayranı değiliz, diyebileceğim kadarıyla elçi İngiltere'ye iyi hizmet etmedi. Ben de onun hakkında konuşabilirim ama zahmet etmeyeceğim" demişti.

Kaynak: DHA