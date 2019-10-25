Hünnap üretimin artırılması hedefleniyor

25.10.2019 12:12

Amasya'da, Çinlilerin "ölümsüzlük meyvesi" olarak adlandırdığı hünnabın, diğer meyvelere göre bakımının daha kolay ve getirisinin daha fazla olmasından dolayı dikim alanlarının artırılması hedefleniyor.

Hünnabın Türkiye'de üretildiği merkezlerden biri olan Amasya'da, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hünnap üretimini artırmak için çalışmalar yapıyor.

Amasya Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Muhammed Emin Aydın, AA muhabirine, hünnap meyvesinin Uzak Doğu Asya kökenli olduğunu ancak son dönemde Türkiye'de de yetiştirilmeye başlandığını, yapılan çalışmalar sonucu hünnabın çiftçiler için yeni bir gelir kapısı haline geleceğini söyledi.

5 bin hünnap fidanı ekilecek

Amasya bölgesinin iklim anlamında, hünnap üretimi için uygun bir yer olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Hünnap ölümsüzlük meyvesi olarak bilinir, Kore ve Çin'de alternatif tıpta ilaç olarak kullanılmaktadır. Geçen sezon ilimizde 268 dekar alanda, 264 ton bir verim elde ettik, bu yıl 350 dekar alanda üretim yapıyoruz. Bununla birlikte Amasya Valiliği öncülüğünde yapmış olduğumuz bir yatırım projemiz var. Kırsal Kalkınma Eylem Planı çerçevesinde, biz 5 bin fidanı yüzde 50'si hibe olmak kaydıyla ektirmeyi planlıyoruz. Bu sayede çiftçilerimiz için yeni bir gelir kapısı haline gelen hünnap üretimini desteklemeye çalışıyoruz."

Çiftçilere hünnabın gelecek vadettiğini anlattıklarını, meyvenin bilinirliğinin artması için tanıtım projeleri hazırladıklarını belirten Aydın, "Son dönemde hünnap meyvesi, üretim ve bilinirliğinin artmasıyla, alternatif tıptaki yeri nedeniyle talep görmekte. Özellikle İstanbul ve Marmara bölgesine satışlarımız gerçekleşmekte. Bu meyvenin bilinirliğinin daha çok artmasıyla üretiminin de artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Hünnap üreticisi Taha Karan ise hünnap meyvesinin bakımının son derece kolay olduğunu, dayanıklı bir meyve olduğu için daha az zirai ilaç kullandıklarını vurguladı.

Hünnaba talebin düşük olduğunu ancak hünnabın tadını bilenlerin taleplerinin sürekli olduğunu ifade eden Karan, şunları kaydetti:

"Bu meyvenin geleceği olduğunu düşünüyorum, önemli bir yer tutacak yakın zamanda. Sadece daha planlı bir üretim yapılması, üretimin ve tanıtımın dengeli bir şekilde yapılması gerekiyor. İleride çiftçilere iyi bir gelir kapısı haline geleceğine inanıyorum. Don vurma olaylarıyla karşı karşıya kaldığımız için, elma, kiraz, şeftali gibi ağaçlarımızı söktük bunların yerine hünnap diktik. Bakımı çok daha rahat, sadece yılda bir ay kadar toplama ve işleme süreci var. Verimi çok iyi bu sene 100 tona yakın bir meyve alacağız."

Kaynak: AA