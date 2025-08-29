Programın yayınlanan son bölümündeki sorular, izleyiciler arasında büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının hangi tercihi yapacağını merak eden izleyiciler, diğer yandan da soruların doğru yanıtını öğrenmeye çalışıyor. Eğlenceli ve öğretici bir format sunan yarışmada, izleyiciler adeta kendilerini sahnede gibi hissediyor ve soruları kendi bilgi düzeylerine göre çözmeye çalışıyor. Peki, Hünnap adlı bitkinin diğer adı hangisidir?

HÜNNAP ADLI BİTKİNİN DİĞER ADI HANGİSİDİR?

A: Kızılcık

B: Çiğde

C: Nektar

D: Yaban inciri

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE YAPISI

Güven Bana, geleneksel bilgi yarışmalarından farklı olarak güven ve strateji kavramlarını merkezine alan yenilikçi bir format sunuyor. Yarışmanın temel işleyişi şu şekilde: Daha önce tanışmamış iki yarışmacı, stüdyoda bir araya gelerek 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmacılar, bilgi sorularını doğru yanıtladıkça ödül havuzundaki para miktarı artıyor.

GÜVEN VE STRATEJİYİ BİRLEŞTİREN GERİLİM

Yarışmanın en önemli aşamalarından biri, güven unsurunun öne çıktığı karar anları. Belirli noktalarda yarışmacılar, bir butona basarak yarışmadan çekilme hakkına sahip oluyor ve o ana kadar biriken tüm parayı tek başına alabiliyor. Ancak bu durum, diğer yarışmacının ödülsüz kalması anlamına geliyor.