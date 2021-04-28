Hünkar Çayırı projesinin ihalesi 31 Mayıs'ta yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Gebze Hünkar Çayırı projesinin ihalesi 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Gebze Hünkar Çayırı projesinin ihalesi 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

Fatih Sultan Mehmed Han'ın vefat ettiği Gebze Hünkar Çayırı cazibe merkezi haline getiriliyor. Büyükşehir tarafından hazırlanan proje kapsamında 31 Mayıs Pazartesi günü ihalenin ilk oturumu yapılacak. Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi 4 ada 40 sayılı parsel üzerinde yaklaşık 155 dönümlük alanda yer alan Hünkar Çayırı'na yapılacak proje kapsamında müze içerik projesinin konsepti ile örtüşecek bir mimari yaklaşım sergilenecek. Proje alanında ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmed Han Müze binası, bin 250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, bin 250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak. Ayrıca alanda çocuk oyun alanları, otoparklar da yer alacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı