Hünkar Çayırı'nda Kağıtspor'a 6 madalya

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıstporlu pehlivanlar Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi önemli bir viraj olan Gebze Hünkar Çayırı Güreşlerinden başarı ile döndüler.

Gebze Belediyesi tarından bu yıl 25. si düzenlenen Gebze Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ardından en kapsamlı güreş turnuvalarından biri olarak bilinen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'nde Kağıtsporlu Faruk Akkoyun Başpehlivanlık boyunda 3. olmayı başardı. Bu yıl 30 başpehlivan, 31 baş altı, 47 büyük orta olmak üzere farklı kategorilerde 550 güreşçinin mücadele ettiği turnuva kıyasıya güreşlere sahne oldu. Yağlı güreşlerde Kağıtsporlu Faruk Akkoyun Başpehlivanlık boyunda üçüncülük kürsüsüne çıktı. Öte yandan Ali İmamoğlu Başaltı boyunda 3., Teşvik 2 boyunda Muhammed Hüseyin Yıldırım 3., Minik 1'de Hasan Hüseyin Çakırkaya 2., Hamza Emir Berdan 3. oldu. Ödül kazanan sporculara protokol tarafından ödülleri takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA