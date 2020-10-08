Hünerli ellerin ürünleri satışa sunuldu
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Hünerli ellerin ürünleri satışa sunuldu

08.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:34
Hünerli ellerin ürünleri satışa sunuldu

Karesi Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Hünerli Eller Kurslarında kursiyerler tarafından üretilen ürünler 'hunerliellerkaresi' instagram hesabında açılan online mağaza ile satışa sunuldu.

Karesi Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Hünerli Eller Kurslarında kursiyerler tarafından üretilen ürünler 'hunerliellerkaresi' instagram hesabında açılan online mağaza ile satışa sunuldu. Kursiyerler evlerinden ürettikleri ürünlerin satışıyla ev ekonomilerine katkı sağlayacak.

Hünerli Eller Kurslarından yapılan eserler açılan online mağaza ile sunuldu. Geri Dönüşüm Sanatı, Keçe Sanatı, Seramik Sanatı ve Türk İşleme Sanatı kurslarına katılan kursiyerler tarafından yapılan eserlerin satışıyla evhanımı kursiyerler ev ekonomilerine katkı sağlayacak.

Kadınların üretim yaparak ekonomiye katılmalarının önemine değinen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na, Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi'nin 1.5 milyon liralık bütçe ile kabul edildiğini hatırlattı. Karesi Belediyesi'nin kadın istihdamına verdiği önemi vurgulayan Orkan, "Ülkemizin en önemli sorunlarından biri istihdam. En azından buna bir nebze çözüm bulabiliriz diye düşündük. Hünerli eller sergimizdeki eserlerin satışa sunulacağı online mağazamız instagramdan aktif oldu. Kadınlarımızı istihdama katıyoruz. Kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR

Hünerli ellerin ürünleri satışa sunuldu
Hünerli ellerin ürünleri satışa sunuldu
Hünerli ellerin ürünleri satışa sunuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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