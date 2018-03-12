Hünerli Ellerden Çıkan Eserler Beğeniye Sunuldu

Mardin (AA) - Mardin Olgunlaşma Enstitüsündeki kurslarda üretilen el sanatı eserleri "Sanatsal Değerlerimizi Yaşatan Hünerli Eller" sergisinde görücüye çıktı.

Mardin Olgunlaşma Enstitüsünde, "Sanatsal Değerlerimizi Yaşatan Hünerli Eller" sergisi düzenlendi.

Sergide, bölgenin kültürüne ait motif ve sembolleri taşıyan, giyim teknolojisi, telkariye, sedef işlemeciliği, ahşap oymacılığı, dokuma, iğne oymacılığından üretilen el ürünleri yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, serginin açılışında yaptığı konuşmada, Mardin Olgunlaşma Enstitüsünün kısa zamanda çok yol kat ettiğini, memleketin kültürüne katkı yapan her türlü çalışmaları destekleyeceklerini söyledi.

Enstitü Müdürü Metin Değer de kurumun ürettiği ürünlerin ününün Mardin sınırlarını aştığını ifade etti.