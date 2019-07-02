"Hünerli Eller Projesi" tanıtım toplantısı

Amasya Valisi Osman Varol, Hünerli Eller Projesi'nin gönül belediyeciliği uygulamaları kavramının çok güzel bir örneği olduğunu söyledi.

Vali Varol, Suluova Belediyesi tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen yaşlılık ya da fiziksel güçsüzlük nedeniyle evlerini temizleyemeyen vatandaşlara yönelik "Hünerli Eller Projesi" tanıtım toplantısına katıldı.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Varol, son yıllarda belediyelerin alt ve üstyapı hizmetleri yanında sosyal belediyecilik bakımından da sevindirici ilerlemeler kaydettiğini vurguladı.

Gönül belediyeciliğin her geçen gün daha çok önem kazandığına işaret eden Varol, "Belediyelerin hizmetlerini yaparken insanlara dokunması ve insanlarla yakın iletişim kurması doğrultusunda yeni projeler geliştirmeleri bir şekilde zorunluluk haline geldi. Özellikle de nüfusumuzun yaşlanmaya başladığı bir dönemde bu insanlarımızın fiziksel ihtiyaçlarından çok gönüllerine dokunabilmek, kapılarının çalındığını göstermek ve bir şekilde insanlarla onların iletişimini sağlamak ve de onlara hissettirmemek çok anlamlı diye düşünüyorum. Bu proje çok güzel bir proje olup daha uzun soluklu sürdürülebilir olması daha da anlamlıdır. Bu proje gönül belediyeciliği uygulamaları kavramının çok güzel bir örneğidir."

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok ise daha önce bir buçuk yıl süreyle uyguladıkları projenin yenileyerek sürdürdüklerini vurguladı.

Üçok, "Proje kapsamında yeni dönemde 10 ay süreyle 105 haneye temizlik hizmeti götüreceğiz. Belediyeciliğin bir yönünün de dua almak olduğunu, proje kapsamında yaşlılara hizmet verirken bol bol da dua almayı umut ediyoruz. 5 yıllık görev süresince en anlamlı projenin bu olduğuna inanıyorum. Projenin daha uzun sürdürülebilir olması için kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından projeyi uygulayan Belediye Eğitim Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı Merve Usta'ya Varol ve Üçok tarafından çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA