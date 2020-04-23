Hünerli eller fedakar sağlıkçılar için evde mesai yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hünerli eller fedakar sağlıkçılar için evde mesai yapıyor - Haberler
Koronavirüs, Sivas, Güncel, Haber

Hünerli eller fedakar sağlıkçılar için evde mesai yapıyor

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 50 kursiyer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca görev yapan sağlık personeli için her gün sıcak yemek, pasta, poğaça ve tatlı hazırlayıp ikram ediyor.

23.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:24
Hünerli eller fedakar sağlıkçılar için evde mesai yapıyor

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 50 kursiyer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca görev yapan sağlık personeli için her gün sıcak yemek, pasta, poğaça ve tatlı hazırlayıp ikram ediyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurslara ara verildi. Aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 50 kursiyer ise usta öğreticilerin yönlendirmesiyle öğrendiklerini evlerinde uygulama devam ediyor.

Bu kapsamda kursiyerlerin evlerinde hazırladıkları yiyecekler, gönüllülük esasına göre görevlilerce teslim alınarak Halk Eğitim Merkezine getiriliyor. Yiyecekler burada paketlenerek kentteki sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram ediliyor.

Kursiyerler hazırladıkları yiyeceklerin içerisine duygularını ve dualarını içeren notlar da bırakarak sağlıkçılara moral veriyor.

"Sağlıkçılarımızın her zaman yanlarındayız"

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 haftadır kursiyerlerin hazırladıkları yiyecekleri araçlarla toplayarak müdürlüğe getirdiklerini ve burada paketleyerek sağlık çalışanlarına ikram ettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin, yiyeceklerin yanına bıraktıkları notların zaman zaman kendisini de duygulandırdığını belirten Baker, "Kursiyerlerimiz sağlık çalışanlarına selamlarını söylememizi istiyorlar. Her zaman yanlarında olduklarını ve onlara minnettar olduklarını özellikle iletiyorlar." dedi.

Kursiyerlerin evlerinde boş durmak istememeleri üzerine bu fikrin ortaya çıktığını aktaran Baker, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz fedakarca çalışan, çoğu zaman evine gitmeyen, çocuklarını görmeyen, uzun zamandır evinde sıcak yemek bile yemeyen sağlık çalışanlarımıza ellerinden geldiği kadar ev yemekleri yaparak sunmak istiyorlar. Millet olarak en büyük özelliklerimizden birisi de zor zamanlarda bir ve beraber olmamızdır. Herkes elinden geldiği kadar bu zor zamanda cephenin en önünde olan sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyor."

"Sağlıkçılar için evlerde kolları sıvadık"

Pastacılık bölümü usta öğreticisi Maide Bera Taşkent ise kursiyerlerle yaptıkları görüşmelerde fedakarca görev yapan sağlıkçılara moral vermek için bir şeyler yapma fikrinin ortaya çıktığını dile getirerek "Koronavirüs nedeniyle fedakarca görev yapan sağlıkçılarımız için kursiyerlerimiz evlerinde kollarını sıvadı." diye konuştu.

Aşçılık bölümü usta öğreticisi Sema Geçgel de kursiyerlerin evlerinde boş durmak istemediğini söyledi. Bu kapsamda kursiyerlerinin hazırladıkları içli köfte ve mantı gibi yiyecekleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde pişirerek sağlık çalışanlarına ikram ettiklerini belirten Geçgel, zorlu süreci hep birlikte bir an önce atlatmayı temenni etti.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var Haberler
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan "Gerçek kahramanlar"...
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
Adana'da motosiklete çarpan otomobil sulama kanalına uçtu: 3 yaralı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Engin Özkoç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Hande Yener Halil Sezai Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Hünerli eller fedakar sağlıkçılar için evde mesai yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 12:31:13. #1.15#
title