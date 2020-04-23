Hünerli eller fedakar sağlıkçılar için evde mesai yapıyor Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 50 kursiyer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca görev yapan sağlık personeli için her gün sıcak yemek, pasta, poğaça ve tatlı hazırlayıp ikram ediyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 50 kursiyer, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı fedakarca görev yapan sağlık personeli için her gün sıcak yemek, pasta, poğaça ve tatlı hazırlayıp ikram ediyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurslara ara verildi. Aşçılık ve pastacılık kursuna katılan 50 kursiyer ise usta öğreticilerin yönlendirmesiyle öğrendiklerini evlerinde uygulama devam ediyor.

Bu kapsamda kursiyerlerin evlerinde hazırladıkları yiyecekler, gönüllülük esasına göre görevlilerce teslim alınarak Halk Eğitim Merkezine getiriliyor. Yiyecekler burada paketlenerek kentteki sağlık kuruluşlarında ve hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram ediliyor.

Kursiyerler hazırladıkları yiyeceklerin içerisine duygularını ve dualarını içeren notlar da bırakarak sağlıkçılara moral veriyor.

"Sağlıkçılarımızın her zaman yanlarındayız"

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 haftadır kursiyerlerin hazırladıkları yiyecekleri araçlarla toplayarak müdürlüğe getirdiklerini ve burada paketleyerek sağlık çalışanlarına ikram ettiklerini söyledi.

Kursiyerlerin, yiyeceklerin yanına bıraktıkları notların zaman zaman kendisini de duygulandırdığını belirten Baker, "Kursiyerlerimiz sağlık çalışanlarına selamlarını söylememizi istiyorlar. Her zaman yanlarında olduklarını ve onlara minnettar olduklarını özellikle iletiyorlar." dedi.

Kursiyerlerin evlerinde boş durmak istememeleri üzerine bu fikrin ortaya çıktığını aktaran Baker, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz fedakarca çalışan, çoğu zaman evine gitmeyen, çocuklarını görmeyen, uzun zamandır evinde sıcak yemek bile yemeyen sağlık çalışanlarımıza ellerinden geldiği kadar ev yemekleri yaparak sunmak istiyorlar. Millet olarak en büyük özelliklerimizden birisi de zor zamanlarda bir ve beraber olmamızdır. Herkes elinden geldiği kadar bu zor zamanda cephenin en önünde olan sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çalışıyor."

"Sağlıkçılar için evlerde kolları sıvadık"

Pastacılık bölümü usta öğreticisi Maide Bera Taşkent ise kursiyerlerle yaptıkları görüşmelerde fedakarca görev yapan sağlıkçılara moral vermek için bir şeyler yapma fikrinin ortaya çıktığını dile getirerek "Koronavirüs nedeniyle fedakarca görev yapan sağlıkçılarımız için kursiyerlerimiz evlerinde kollarını sıvadı." diye konuştu.

Aşçılık bölümü usta öğreticisi Sema Geçgel de kursiyerlerin evlerinde boş durmak istemediğini söyledi. Bu kapsamda kursiyerlerinin hazırladıkları içli köfte ve mantı gibi yiyecekleri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde pişirerek sağlık çalışanlarına ikram ettiklerini belirten Geçgel, zorlu süreci hep birlikte bir an önce atlatmayı temenni etti.

Kaynak: AA