Hünerli eller çarşısı yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Küçükçekmece'de bulunan Hünerli Eller Çarşısı, yeni yerinde Atakent 4. Cadde, Menekşe Sosyal Tesisleri Parkı'nda hizmet vermeye başladı.

Küçükçekmece'de bulunan Hünerli Eller Çarşısı, yeni yerinde Atakent 4. Cadde, Menekşe Sosyal Tesisleri Parkı'nda hizmet vermeye başladı. Çarşıda el emeği göz nuru ürünlerini satma fırsatı buluyor.

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilçede yaşayan kadınlara özel olarak ücretsiz hayata geçirdiği Hünerli Eller Çarşısı, yeni yerinde Atakent 4. Cadde, Menekşe Sosyal Tesisleri Parkı'nda hizmet vermeye başladı. Çarşıda el emeği göz nuru ürünlerini satma fırsatı bulan kadınlar, artık Küçükçekmece Belediyesi'nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ücretsiz olarak düzenlediği Kooperatif Geliştirme Eğitimlerinden de faydalanarak, mesleki olarak kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Hem üretim hem kadın dayanışması

Üretim, işbirliği ve kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olan Küçükçekmece Belediyesi Hünerli Eller Çarşısı'nda ahşap ve dekoratif ürünler, mumlar, örgüler, tablolar, el emeği yüzlerce ürün satışa sunuluyor. Toplumun her kesiminden kadınların rahatça başvurabildiği Hünerli Eller Çarşısı, dostluk, arkadaşlık ve kadın dayanışmasının yaşatıldığı yerlerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor.

Kadınları sosyal ve ekonomik alanda desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Küçükçekmece Belediyesi olarak üreten kadınlar için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Kooperatif Geliştirme Eğitimi'ni başlattık. Kadınların huzurla ve güvenle yaşayabildiği, kalkınmanın merkezinde olduğu, sosyal hayata ve iş hayatına daha çok katıldığı, kentte eşitliğin sağlanabildiği bir kent için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ücretsiz mesleki eğitim başladı

Kooperatif Geliştirme Eğitimi kapsamında girişimcilik, ürün ve hizmet maliyeti hesaplama geliştirme, finansal okuryazarlık, pazarlama, dijital okuryazarlık, dijital pazarlama gibi eğitimler ile kadınlar sosyal ve ekonomik alanda destekleniyor. Hünerli Eller Çarşısı'nda satış yapan kadınlar, sabah ve öğleden sonra iki oturumda, İnönü Mahallesi Kadın Eşitlik Merkezi'nde seçtikleri bir kursun sertifikalı eğitim programına ücretsiz bir şekilde katılım sağlıyor.

"Hayalim gerçek oldu"

Çocukluğundan bu yana resim yaptığını ifade eden Hünerli Eller Çarşısı sakinlerinden Vesile Mutlu, "6-7 yıldır taş boyuyorum. Denizden topladığım taşların önce çizimini yapıyorum, sonra boyuyorum. Hep bir atölyem olsun istedim. Burayı hem atölye hem satış ofisi gibi kullanıyorum. Şimdilerde Muhasebe eğitimi de almaya başladım. Bize bu fırsatı verdikleri için Belediye Başkanımız Kemal Çebi ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Başvurular Kadın Eşitlik Merkezi'ne yapılıyor

Hünerli Eller Çarşısı'na başvurmak isteyenler; 1 ikametgah, 1 kimlik fotokopisi, 2 fotoğraf ile, İnönü Mahallesi'ndeki Kadın Eşitlik Merkezi'ne başvurularını gerçekleştirerek, 15 günlük grup bittiğinde, hak ve eşitlik gözetilerek, daha sonraki gruba dahil ediliyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı