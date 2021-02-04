HÜNER COŞKUNER YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI
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HÜNER COŞKUNER YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

04.02.2021 20:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:33
HÜNER COŞKUNER YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzecek haber geldi.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA 

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzecek haber geldi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı duyuruldu.Açıklamada, "Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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