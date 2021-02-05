Hüner Coşkuner'in vasiyeti şoke etti!
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Hüner Coşkuner'in vasiyeti şoke etti!

05.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:51
Hüner Coşkuner'in vasiyeti şoke etti!

Kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Hüner Coşkuner'in vasiyeti ortaya çıktı. Ünlü sanatçı, 2013 yılında katıldığı bir programda küpelerini çok sevdiğini ve onlarla gömülmek istediğini söylemiş. İşte ayrıntılar...

Kemik iliği kanserinden tedavi gördüğü hastanede nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybeden sanat müziğinin güçlü seslerinden Hüner Coşkuner'in,yıllar önce konuk olduğu Mesut Yar'ın televizyon programında vasiyetinden bahsettiği video kısa sürede gündem oldu.

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

CNN Türk'te yayınlanan Mesut Yar'la Burada Laf Çok programında konuşan Coşkuner, vasiyeti hakkında "Küpesiz günüm yok. Aksesuarı ciddi anlamda çok severim. Küpe, bilezik, kolye... Bir yere gideceğim zaman mesela bir elbise, bol aksesuar... Bundan güç mü alıyorum bilemiyorum. Vasiyetim var aileme, Allah gecinden versin yaşamak her şeye rağmen çok güzel, küpelerimle gömülmek isterim" demiş.

KEMİK İLİĞİ KANSERİ TANISI KONDU

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştı" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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