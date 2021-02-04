Hüner Coşkuner hayatını kaybetti
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Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

04.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 04.02.2021 23:50
Hüner Coşkuner hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Hüner Coşkuner, hayatını kaybetti

Hüner Coşkuner, tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada nefes darlığı sonrası durumunun ağırlaştığı bildirilmişti. İlk albümünü 1987 yılında çıkaran ünlü sanatçı, 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı çalışması ile müzik dünyasında büyük çıkış yakalamıştı.

Hüner Coşkuner kimdir?

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963'te İstanbul'da dünyaya geldi. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. Bu faaliyetler uzun süre devam ettirdi.

Kaynak: Snob Magazin

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