Hun Enerji halka arz ne zaman sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile ilgili araştırılan konuları sizler için derledik. Peki, Hun Enerji halka arz ne zaman? Hun Yenilenebilir Enerji eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı?

HUN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hun Yenilenebilir Enerji halka arzında, mevcut 500 milyon TL nominal değerli sermayesini 80 milyon TL nominal değerde artırarak toplamda 580 milyon TL nominal değerli sermayeye ulaşıyor. Böylece sermaye artırımından doğacak olan 80.000.000 adet yeni hisse senedi halka arz edilecek.

15-16/02/2022 tarihlerinde satışa sunulacak Hun Yenilenebilir Enerji payları Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile 15-16/02/2022 tarihlerinde satışa sunulacak.

Firma tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek 130.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 1,82 TL fiyatla 15-16/02/2022 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, HUNER.HE (ikincil piyasada işlem kodu HUNER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

HUNER.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 236.600.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.

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