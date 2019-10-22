Humraz Cin Tarikatı Filmi
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Arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapan Tuğba gençliğinde anne ve babasını faili meçhul bir şekilde kaybetmiştir. Araştırmalarında Derinsuyluk köyü etrafında Humraz isimli eski bir tarikatın izlerine rastlar. Ağabeyi Selim ve danışmanı olarak başvurduğu hocası, bu konuyu araştırmak için gece geç saatlerde bölgeye giden Tuğba'ya yol gösterir. Tuğba tüm bunların sonucunda kan dondurucu gerçekle yüzleşecektir.
Yönetmen: Tayfun Can Demirtaş
Senaryo: Tayfun Can Demirtaş
Oyuncular: Bahar Günal, Muhittin Gündeşli, Enver Kurucan, Duygu Gökçe, Atakan Teke, Serhat Gündoğdu, Sezer Kılıççeken
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Humraz Cin Tarikatı
Yapımcı Firma: Şehr-i Sinema
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Sun Global Medya
Vizyon Tarihi: 07.02.2020
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