Humraz Cin Tarikatı Filmi

22.10.2019 09:55

Arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapan Tuğba gençliğinde anne ve babasını faili meçhul bir şekilde kaybetmiştir. Araştırmalarında Derinsuyluk köyü etrafında Humraz isimli eski bir tarikatın izlerine rastlar. Ağabeyi Selim ve danışmanı olarak başvurduğu hocası, bu konuyu araştırmak için gece geç saatlerde bölgeye giden Tuğba'ya yol gösterir. Tuğba tüm bunların sonucunda kan dondurucu gerçekle yüzleşecektir.

Yönetmen: Tayfun Can Demirtaş

Senaryo: Tayfun Can Demirtaş

Oyuncular: Bahar Günal, Muhittin Gündeşli, Enver Kurucan, Duygu Gökçe, Atakan Teke, Serhat Gündoğdu, Sezer Kılıççeken

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Humraz Cin Tarikatı

Yapımcı Firma: Şehr-i Sinema

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Sun Global Medya

Vizyon Tarihi: 07.02.2020



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Kaynak: InterSinema.com