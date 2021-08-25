Humble Games birçok bağımsız oyunu çıktığı gün Xbox Game Pass'e getirecek

Xbox, Humble Games ile işbirliğini duyurdu

Gamescom 2021 etkinliğinde gerçekleştirilen Xbox sunumu sırasında Game Pass ile Humble Games'in ortaklığı duyuruldu. Stüdyo önümüzdeki tarihlerde çıkacak birçok bağımsız oyunu piyasaya sürüldüğü gün Xbox Game Pass kütüphanesine getirecek. İşte detaylar..

Xbox'ın konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:

"Bugün Xbox yayınında Humble Games, bağımsız oyun serisinin Xbox One ve Xbox Series X|S için ilk gün çıkış yapacağını ve Xbox Game Pass ile birlikte sunulacağını duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, Humble Games ile ortaklığı bulunan yaratıcı geliştiriciler tarafından hazırlanan benzersiz hikayelerin ve deneyimlerin keyfini çıkarabilecek."

Çıktığı gün Xbox Game Pass'e eklenecek bağımsız oyunlar:

Archvale

Bushiden

Chinadown Detective Agency

Dodgeball Academia

Flynn: Son of Crimson

Midnight Fight Express

Next Space Rebels

Signalis

Unpacking

Unsighted

Kaynak: Playerbros