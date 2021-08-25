Humble Games birçok bağımsız oyunu çıktığı gün Xbox Game Pass'e getirecek
Xbox, Humble Games ile işbirliğini duyurdu
Gamescom 2021 etkinliğinde gerçekleştirilen Xbox sunumu sırasında Game Pass ile Humble Games'in ortaklığı duyuruldu. Stüdyo önümüzdeki tarihlerde çıkacak birçok bağımsız oyunu piyasaya sürüldüğü gün Xbox Game Pass kütüphanesine getirecek. İşte detaylar..
Xbox'ın konuyla alakalı açıklaması şu şekilde:
"Bugün Xbox yayınında Humble Games, bağımsız oyun serisinin Xbox One ve Xbox Series X|S için ilk gün çıkış yapacağını ve Xbox Game Pass ile birlikte sunulacağını duyurdu. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular, Humble Games ile ortaklığı bulunan yaratıcı geliştiriciler tarafından hazırlanan benzersiz hikayelerin ve deneyimlerin keyfini çıkarabilecek."
Çıktığı gün Xbox Game Pass'e eklenecek bağımsız oyunlar:
Archvale
Bushiden
Chinadown Detective Agency
Dodgeball Academia
Flynn: Son of Crimson
Midnight Fight Express
Next Space Rebels
Signalis
Unpacking
Unsighted
Kaynak: Playerbros