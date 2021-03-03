Humble Bundle Mart 2021 oyunları belli oldu!

Her ay düzenlediği aylık paket etkinliğiyle abonelerine indirimli oyunlar sunan Humble Bundle Mart 2021 oyunlarını duyurdu. Ayrıca bu paketin gelirlerinin %5'i de genç yaşta kod yazmayı öğrenen kadınların yetiştiği "Girls Who Code"a bağışlanacak.

Humble Bundle Mart 2021 oyunlarını açıklarken en çok öne çıkan oyun Control Standartd Edition oldu. Bu ay listelenen 12 oyunun Steam üzerindeki fiyatının toplamı 860,70 TL. Ancak oyun severler 12 dolar karşılığında siteye abone olarak 12 oyunun hepsini kütüphanesine ekleyebilecek. Daha önce aboneliği olan kullanıcıların ise oyunlara ulaşmak için 20 dolar ödemesi gerekiyor.

Fiyat bakıldığı zaman yüksek gelebilir, ancak listede beğendiniz 4-5 oyunu alıp oynamak için gayet mantıklı. Çünkü listede 20 Dolar fiyatlatlarından daha fazla olan oyunlar mevcut. Örneğin listenen oyunlardan biri WWE 2K Battlegrounds'ın normal fiyatı 40 dolar olarak satışa sunuluyor. Control Standart Edition'un ise 30 dolar gibi bir fiyatlandırması var. Böyle güzel bir kampanya bulmuşken oyuncuların değerlendirmesini öneririz.

HUMBLE BUNDLE MART 2021 OYUNLARI

1) Control Standard Edition

New York'taki gizli bir ajans, dünya dışı bir tehdidin istilasına uğradıktan sonra, Control'ü yeniden ele geçirmek için mücadele eden yeni Yönetici sen oluyorsun.

Remedy Entertainment'ın hazırladığı bu doğa üstü 3. şahıs aksiyon-macera oyunu, savaşarak kapsamlı ve tahmin edilemeyen bir dünyada ilerlerken bir yandan da doğa üstü yetenek kombinasyonlarında, özelleştirilebilir ekipmanlarda ve duyarlı ortamlarda ustalaşmanı gerektiriyor.

Çıkış tarihi: 27 Ağustos 2019

Geliştirici: Remedy Entertainment

Yayıncı: 505 Games

Steam puanı: %88,70

Fiyatı (Steam): 179 Türk Lirası

2) XCOM: Chimera Squad

Yıllarca süren uzaylı hakimiyetinden sonra insanlık, Dünya için verilen savaşı kazandı. Ancak Overlord'lar gezegenden kaçarken eski askerlerini arkada bıraktılar. XCOM 2 olaylarından beş yıl sonra, insanlar ve uzaylılar işbirliği yapmak ve bir arada yaşamak üzere bir uygarlık oluşturmak için birlikte çalışıyor.

İstila sonrasındaki dünyada bir barış modeli olan City 31'e hoş geldiniz. Ancak, Dünyada yaşayan herkes türler arası ittifakı desteklemiyor. İnsan ve uzaylı ajanlardan oluşan seçkin bir birlik olan Chimera Squad, şehri kaosa sürükleyen yeraltı tehditlerini ortadan kaldırmak için birlik içinde çalışmak zorunda.

Her biri özel taktiksel yeteneklere ve Chimera Squad'a katılmak için farklı motivasyonlara sahip ajanlarınız tamamen benzersiz. Hedefe odaklı ekip üyelerini, City 31'in bölgelerine yayılan tehlikeleri araştırmak ve bu tehlikelerle savaşmak için görevlendirin. Görev hedeflerinizi tamamlamak için stratejiden, takım çalışmasından ve yeni ""gir ve temizle"" oynanışından yararlanın ve XCOM'un mirası olan bu sıra tabanlı oyunda Chimera Squad'a öncülük ederek yeni bir deneyim yaşayın.

Çıkış tarihi: 24 Nisan 2020

Geliştirici: Firaxis Games

Yayıncı: 2K

Steam puanı: %72,55

Fiyatı (Steam): 99 Türk Lirası

3) ELEX

Kısmen fantezi ve kısmen kıyamet sonrası yolculuk bu atmosferik RPG, keşfedilecek çok çeşitli bir evren hikayesi yaratıır. Bu heyecan verici açık dünya mecarasında canavarlar taktiksel olarak savaşırken ve görevleri tamamlarken deneyiminizi gerçekten etkileyen seçimler yaptın!

Çıkış tarihi: 17 Ocak 2017

Geliştirici: Piranha Bytes

Yayıncı: THQ Nordic

Steam puanı: %74,09

Fiyatı (Steam): 89 Türk Lirası

4) Kingdom Two Crowns

Rahatlatıcı ve meydan okumanın hassas dengesi, bu oyunu sakin atmosferi, güzel piksel sanatı ve şaşırtıcı derecede eğlenceli stratejisi için seçtik. Bu bağımsız macera simulasyonunda krallığınızı tek başınıza veya bir arkadaşınızla inşa edin ve koruyun.

Çıkış tarihi: 11 Aralık 2018

Geliştirici: Stumpy Squid, Fury Studios, Coatsink

Yayıncı: Raw Fury

Steam puanı: %85,82

Fiyatı (Steam): 32 Türk Lirası

5) WWE 2K Battlegrounds

Bazen tek istediğiniz arkadaşlarla çılgınca eğlenmektir ve bu oyun size sunar. Bu çizgi film benzeri, aksiyon dolu atari savaşcısında herkes kontrolleri çabucak eline alabilir ve WWE favorileriyle güreşmeye başlayabilir. Gürlemeye hazır olun!

Çıkış tarihi: 18 Eylül 2020

Geliştirici: Saber Interactive

Yayıncı: 2K

Steam puanı: %62,41

Fiyatı (Steam): 279 Türk Lirası

6) Hotshot Racing

Klasik atari yarışçılarından esinlenen Hotshot Racing, akıcı bir sürüş ile estetik canlı ve retro,yarış hızlı ve geldiği yere göre sevgi ve saygı ile içeriyor. Bazı eğlenceli eski tarz aksiyonlar için harika kontroller barındırıyor.

Çıkış tarihi: 10 Eylül 2020

Geliştirici: Sumo Digital Ltd, Lucky Mountain Games

Yayıncı: Curve Digital

Steam puanı: %74,53

Fiyatı (Steam): 32 Türk Lirası

7) Peaky Blinders: Mastermind

Popüler suç dramasına dayanan, statajik bir zaman bükme teknisyeniyle bulmacaları çözmek için 1919 Birmingham'dan bir gangster ailesini kontrol edin. Sağlam bir hikayeye karşı iyi planlanmış suç görevlerini oynarken eğleneceksiniz.

Çıkış tarihi: 20 Ağustos 2020

Geliştirici: FuturLab

Yayıncı: Curve Digital

Steam puanı: %73,51

Fiyatı (Steam): 40 Türk Lirası

8) Cyber Hook

Heyecan verici ve hızlı yüz bir 3D platform oyunu olan Cyberhook, parkur becelerilerine ve son derece tatmin edici bulduğumuz bir çengelli kancaya sahiptir. Oyunun zorluğu, onu olağanüstü derecede ödüllendirici ve bırakılması imkansız kılıyor.

Çıkış tarihi: 24 Eylül 2020

Geliştirici: Blazing Stick

Yayıncı: Graffiti Games

Steam puanı: %89,43

Fiyatı (Steam): 25 Türk Lirası

9) Pesterquest

Homestuck evresinde 14 farklı cilt ve yolda g ezinen görsel bir roman dizisi. Sanat eserive kötü şöhretli kara mizah hikayeleri, Pesterquest'i oynaması için süper tatmin edici bir deneyim haline getirdi.

Çıkış tarihi: 4 Eylül 2019

Geliştirici: What Pumpkin Games Inc.

Yayıncı: Fellow Traveller

Steam puanı: %88,14

Fiyatı (Steam): 20,50 Türk Lirası

10) Wildfire

Evinizi geri almak için temel sihrin kullanıldığı eğlenceli ve zorlu bir gizlilik oyunu. Şaşırtıcı seviyeleri sevdik ve hatta zaman zaman başarısız olmaktan zevk aldık, ki bu genellikle komik şekillerde yapılırdı.

Çıkış tarihi: 26 Mayıs 2020

Geliştirici: Sneaky Bastards

Yayıncı: Humble Bundle

Steam puanı: %77,31

Fiyatı (Steam): 25 Türk Lirası

11) Boreal Blade

Kılıcınızı insanlara fırlatmak gibi aksiyon dolu ve eğlenceli şeylerle dolu Boreal Blade, PVP odaklı bir yakın dövüş oyunudur. Bir grup arkadaşla oynarken çok eğlendik, ancak oyun içinde oynayacak ve savaşacak arkadaşlar bulabilirsin.

Çıkış tarihi: 12 Kasım 2020

Geliştirici: Frozenbyte

Yayıncı: Frozenbyte

Steam puanı: %73,83

Fiyatı (Steam): 8,20 Türk Lirası

12) Ageless

Gizemli yeni bir dünyada yolculuk eden genç bir kız olan Kiara'nın hikayesini takip ederken, zorlukları ve bulmacaları çözmek için hayvanları ve bitkilerin yaşını değiştirin. Yaşlanmayan benzersiz oyun, oyunun sağlam bulmaca platform oyun tabanına derinlik ve tekrar oynanabilirlik katmanları ekler.

Çıkış tarihi: 28 Haziran 2020

Geliştirici: One More Dream Studios

Yayıncı: Team17 Digital Ltd

Steam puanı: %70,25