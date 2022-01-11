Yeni dönemde İnsan Kaynakları yaklaşımlarının ele alınacağı "Human Week" zirvesi Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker'in yapacağı açılış konuşmasıyla 24 Ocak'ta başlıyor. "Yeni İşveren ve Çalışan Deneyimi" temasıyla düzenlenecek zirvede, pandemi sonrası insan kaynakları alanında öne çıkan güncel yaklaşımlar masaya yatırılacak.

İş dünyası ve insan kaynakları liderlerini bir araya getirecek olan zirve 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek. Açılış konuşmasını Pladis Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker ve Gelecekteki Beceriler kitabının yazarı, TED konuşmacısı Perttu Pölönen'in yapacağı zirvede insan kaynakları her yönüyle ele alınacak. Yerli ve yabancı 32 konuşmacının yer alacağı zirvede hem çalışan hem de işveren davranışlarının, becerilerinin pandemi deneyimiyle nasıl şekilleneceğini ve neler gerektiği konuşulacak.

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, UiPath Europe Başkan Vekili Tansu Yeğen, Eğitim Bilimci Dr. Özgür Bolat, The Alexander Partnership'ten Hande Yaşargil, Talent Strategy Group Başkanı Marc Effron, Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Oyuncu Hakan Bilgin ve ünlü radyocu Geveze gibi pek çok konuşmacı insan kaynakları alanındaki değerlendirmelerini ve öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.

24-28 Ocak tarihlerine her gün saat 14.00-17.30 arasında online olarak gerçekleştirilecek olan zirve simültane tercüme ile hem Türkçe hem de İngilizce olarak yayınlanacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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