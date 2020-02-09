Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
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Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi

Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelenk'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

09.02.2020 04:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:12
Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi

Çekirge 'ne kaldırılan Çelenk'in beyin kanaması geçirdiği belirlendi. , 2 gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra normal odaya alınan kardeşinin durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:


"48 saatlik kritik süreci çok şükür ki atlattık. Şu anda Acıbadem Hastanesi'nde servis katında tedavisine devam ediliyor. Yüksek tansiyon, baş ağrısı ve çeşitli sıkıntıları devam eden sevgili kardeşimin ne kadar hastanede kalacağı belli olmamakla birlikte en yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz."



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Kaynak: Hürriyet

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