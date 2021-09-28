Hülya Çağatay kimdir? Diyetisyen Hülya Çağatay kaç yaşında, nereli? Hülya Çağatay biyografisi! - Haberler
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Hülya Çağatay kimdir? Diyetisyen Hülya Çağatay kaç yaşında, nereli? Hülya Çağatay biyografisi!

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Hülya Çağatay kimdir? Diyetisyen Hülya Çağatay kaç yaşında, nereli? Hülya Çağatay biyografisi!

Beslenmenin davranışsal değişiklikler üzerine kurulu olduğunu vurgulayan yaklaşımıyla ilerideki hedefinin danışmanlarına mutlu olacakları/kalabilecekleri yaşam değişikliğini sağlamada öncü olmak ve onlara yol arkadaşlığı yapabilme olduğunu kaydeden Hülya Çağatay kimdir? Diyetisyen Hülya Çağatay kaç yaşında, nereli? Hülya Çağatay hayatı ve biyografisi nedir?

Halen nefes terapisi ile diyet/beslenme danışmanlığını birleştirerek özgün bir tarz ve teknikle sahasında başarılı sonuçlara imza atmaktadır. Peki, Hülya Çağatay kimdir? Diyetisyen Hülya Çağatay kaç yaşında, nereli? Hülya Çağatay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HÜLYA ÇAĞATAY KİMDİR?

1981 Rize doğumlu Hülya Çağatay kendisine kariyer olarak seçtiği Beslenme ve Diyetetik Uzmanlığına Başkent Üniversitesi'nden 2005'te mezun olarak başladı.

İlk görevi İstanbul Alman Hastanesi'nde klinik diyetisyen ve obezite danışmanlığı oldu.

2007 ve 2010'da este World'de yönetici diyetisyen olarak çalıştı. 2008'de Medikal Park Göztepe Hastanesi'nde Prof. Dr. Erkan Topuz ile birlikte alternatif/tamamlayıcı tıp üzerine çalışmalar yürüten Hülya Çağatay, 2012'de kendi " Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Danışmanlığı'nı İstanbul, Bağdat Caddesi'nde kurdu.

Öte yandan, bu süreçte çeşitli TV programlarına uzman olarak katıldı ve Ülke TV'de " Mutlu Yaşam " adlı TV programını sundu ( 2010 ).

Sürekli gelişime inanan Hülya Çağatay, 2013'te NLP ve Yaşam koçluğu eğitimleri aldı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Halen nefes terapisi ile diyet/beslenme danışmanlığını birleştirerek özgün bir tarz ve teknikle sahasında başarılı sonuçlara imza atmaktadır.

Beslenmenin davranışsal değişiklikler üzerine kurulu olduğunu vurgulayan yaklaşımıyla ilerideki hedefinin danışmanlarına mutlu olacakları/kalabilecekleri yaşam değişikliğini sağlamada öncü olmak ve onlara yol arkadaşlığı yapabilme olduğunu kaydetmektedir.

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Haber: Hülya Çağatay kimdir? Diyetisyen Hülya Çağatay kaç yaşında, nereli? Hülya Çağatay biyografisi! - Haberler
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