Hülya Avşar, yeni sezonda ekranda olacak mı?
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Hülya Avşar, yeni sezonda ekranda olacak mı?

Hülya Avşar, yeni sezonda ekranda olacak mı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Avşar, "Yeni sezonda ekranlarda olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi. İşte Avşar'ın açıklamaları...

Dizinin final yapması ile birlikte tatil planları yapan ve geçtiğimiz hafta "Ayvalık'a gideceğim yada tekne tatili yapacağım, henüz karar vermedim." diyen Avşar kararını verdi.

Yakın zamanda yaz tatili için Ayvalık'taki yazlığına gideceğini söyleyen Hülya Avşar, tatil öncesi alışverişe çıktığını söyledi.

AYVALIK'TA KARAR VERECEK

Muhabirlerin "Önümüzdeki sezon yeni bir proje ile sevenlerinizin karşısında olacak mısınız?" sorusuna cevap veren sanatçı "Değerlendirdiğim iki dijital dizi projesi ve bir sohbet programı projesi var. Henüz kararımı vermedim. Ayvalık'a gidip kafa dinlerken üçünden birini seçeceğim." dedi.

Hülya Avşar, yeni sezonda ekranda olacak mı?

Kaynak: Snob Magazin

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