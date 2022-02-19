Hülya Avşar, yeni sevgilisi Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülendi

Yıllardır sadece işi ve açıklamalarıyla gündem olan başarılı şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık yalnızlığı son buldu. Özel hayatını basından uzak tutan ünlü isim, geçtiğimiz çarşamba akşamı, yeni sevgilisiyle görüntülendi.

AVŞAR'I ALNINDAN ÖPTÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, Hülya Avşar bir süredir iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, Yeniköy'deki bir mekanda objektiflere takıldı. Romantik bir akşamı yemeği yiyen ikiliden Güzelci, bir ara Avşar'ın alnından öperken görüntülendi. Aşklarını dolu dizgin yaşayan ikili, mekandaki meraklı bakışlara da aldırış etmedi.

HAYALİNDEKİ ERKEĞİ ANLATMIŞTI

14 Şubat Sevgililer Günü'nü eski eşi Kaya Çilingiroğlu ile geçiren Hülya Avşar, "Sevgiliniz var mı?" sorusuna, "Benim o kadar çok sevgilim var ki. Gerçekten bütün gün sevgililerimle paylaşmaktan zaman nasıl geçti anlamadım. O kadar çok sevgilim var ki harem kurdum" cevabını verdi. Hayalindeki erkeği de tarif eden Avşar, "Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlarda bana göre değil. Sosyal medya da vakit geçiren erkeklerde bana göre değil. Onun için o tarz biri hiç olmaz." dedi.