Hülya Avşar: Yalnızlık bende alışkanlık haline geldi Ünlü sanatçı Hülya Avşar önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı

Yardımcısı ile birlikte geldiği alışveriş merkezinde uzun süre alışveriş yapan ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restoran'da yemek yiyen Avşar, aracına bineceği sırada gazeteciler tarafından görüntülendi. Aracının başında muhabirler ile sohbet eden ünlü sanatçı muhabirlerin sorularını yanıtladı.

'Televizyon yok'

Youtube da açtığı kanalının ilk programının çekiminden çıktığını söyleyen Avşar, "Beni youtube'a çeken tarafı sansürsüz olması oldu." Haftada bir ünlü isimler ile bir araya geleceğini ve sanat camiasından da isimlerin yer alacağını söyledi. Tekrar televizyona dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine söze giren Avşar, "Arkadaşlar ben artık evde televizyon açmıyorum. Zehra'ya veya arkadaşlarına bakıyorum. Kimse televizyon izlemiyor, herkes youtube'da. Ben televizyonu seviyorum, belki eninde sonunda yine televizyonda iş yapabilirim ama şuan için televizyon yok." dedi