Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı
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Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

03.01.2021 16:37 | Son Güncelleme: 03.01.2021 16:41
Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

BURSA Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

BURSA Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Hülya Avşar, yeni yılı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da karşıladı. Avşar, snowboard ile kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Avşar ayrıca, Uludağ'da kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile tatilden bir fotoğrafı da paylaştı.


Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı
Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı
Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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