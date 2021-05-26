Hülya Avşar tatil planını açıkladı

'Masumiyet' dizisinde rol alan oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerle konuşan Avşar, tatil planından bahsetti.

'Masumiyet' dizisinde 'Hale Ilgaz' karakterine hayat veren Hülya Avşar, dizinin final yapmasıyla birlikte tatil hazırlığına başladığını söyledi.

"TEKNE KİRALAYACAĞIM"

Ünlü sanatçı, "Tatile çıkmadan önce almam gereken eksiklerim vardı, onları almaya geldim" dedi. Her yaz tatilini Ayvalık'ta bulunan yazlığında geçiren Hülya Avşar, bu sene ki tatil planını soran gazetecilere "Bu sene kararsızım. Tekne kiralayıp, tekne tatili yapabilirim" ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ OLABİLİR"

Masumiyet dizisinin final yapması sonrası, yeni sezonda bir projede yer alıp almayacağı sorulan Avşar, bu soruya "Henüz kesinleşmiş bir şey yok, sürpriz bir proje olabilir" yanıtını verdi.

Kaynak: Snob Magazin