Hülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum
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Hülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum

Hülya Avşar: Sinovac yaptırdım çekik oldum
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sete gittiğini ifade eden Avşar, rol aldığı "Masumiyet" dizisinin yayından kalkacağı haberlerini doğruladı.

Sete gittiğini ifade eden Avşar, rol aldığı "Masumiyet" dizisinin yayından kalkacağı haberlerini doğruladı.

Ünlü oyuncu, "Biraz pahalı bir yapımdı. Güzel bir dijital film gibi oldu. 13 bölüm kısa ve güzeldi" diye konuştu.

Avşar, birinci doz koronavirüs aşısını olduğunu da söyledi. Çin aşısı Sinovac yaptırdığını açıklayan Avşar, elleriyle gözlerini çekik yaparak espriyi patlattı: "Çin aşısı yaptırdım. O yüzden gözlerim bak nasıl çekik duruyor. Çin aşısı olmayın, sonra böyle oluyorsunuz" 

Kaynak: Hürriyet

Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar espriyi patlattı: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum
Sinovac aşısı yaptıran Hülya Avşar espriyi patlattı: Çin aşısı yaptırınca çekik oldum
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