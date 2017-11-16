Hülya Avşar, Konuk Ettiği Eser Yenenler'i Kulisten Sürükleyerek Çıkardı
Ünlü isimlere zor soruları ve gündem yaratan çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Hülya Avşar, bu hafta konuk edeceği Eser Yenenler'i kulisten zorla çıkarmaya çalıştığı videoyu paylaştı.
Hülya Avşar bu hafta 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Eser Yenenler'i stüdyoya götürmeye çalışırken çok zorlanıyor.
ZORLA ÇIKARMAYA ÇALIŞTI
Zira soruların zorluğu karşısında kulisteki odadan çıkmamak için direnen Eser Yenenler'i Hülya Avşar zorla kulisten stüdyoya götürmeye çabalıyor.
"GELMEYECEĞİM BEN"
O anlarda Eser Yenenler "Soruların çok zor, gelmeyeceğim ben" diye direniyor.
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o ne biçim kahkahaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır