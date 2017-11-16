Hülya Avşar, Konuk Ettiği Eser Yenenler'i Kulisten Sürükleyerek Çıkardı

Hülya Avşar bu hafta 'Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Eser Yenenler'i stüdyoya götürmeye çalışırken çok zorlanıyor.

ZORLA ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Zira soruların zorluğu karşısında kulisteki odadan çıkmamak için direnen Eser Yenenler'i Hülya Avşar zorla kulisten stüdyoya götürmeye çabalıyor.

"GELMEYECEĞİM BEN"

O anlarda Eser Yenenler "Soruların çok zor, gelmeyeceğim ben" diye direniyor.