Hülya Avşar kızı Zehra'nın aşk hayatıyla ilgili neler söyledi?

Hülya Avşar kızı Zehra'nın aşk hayatıyla ilgili neler söyledi?

Dostlarıyla yemek yiyen Hülya Avşar muhabirlerle sohbet etti.

04.11.2019 19:46

Dostlarıyla yemek yiyen Hülya Avşar muhabirlerle sohbet etti. Can Yaman'ın cevabına açıklama yaptı. Kızı Zehra ile ilgili "ne yaparsa arkasındayım,elbette hata yapacak" dedi.

#HülyaAvşar #ZehraÇilingiroğlu #MagazinBurada

En güncel magazin haberleri için > https://www.magazinburada.net/



VİDEO: Hülya Avşar kızı Zehra'nın aşk hayatıyla ilgili neler söyledi?
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.