Hülya Avşar kızı Zehra'nın aşk hayatıyla ilgili neler söyledi?

04.11.2019 19:46

Dostlarıyla yemek yiyen Hülya Avşar muhabirlerle sohbet etti. Can Yaman'ın cevabına açıklama yaptı. Kızı Zehra ile ilgili "ne yaparsa arkasındayım,elbette hata yapacak" dedi.

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