Hülya Avşar kızı Zehra'nın aşk hayatıyla ilgili neler söyledi?
Dostlarıyla yemek yiyen Hülya Avşar muhabirlerle sohbet etti.
04.11.2019 19:46
Dostlarıyla yemek yiyen Hülya Avşar muhabirlerle sohbet etti. Can Yaman'ın cevabına açıklama yaptı. Kızı Zehra ile ilgili "ne yaparsa arkasındayım,elbette hata yapacak" dedi.
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Kaynak: DailyMotion.com
VİDEO: Hülya Avşar kızı Zehra'nın aşk hayatıyla ilgili neler söyledi?