Hülya Avşar'ın son kurbanı Serkay Tütüncü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hülya Avşar'ın son kurbanı Serkay Tütüncü

Hülya Avşar'ın son kurbanı Serkay Tütüncü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Dizinin setine ulaşabilmek için tam 14 kat merdiven tırmanan Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü, arasında geçen eğlenceli diyaloglar kameralara yansıdı.

Dizinin setine ulaşabilmek için tam 14 kat merdiven tırmanan Hülya Avşar ve Serkay Tütüncü, arasında geçen eğlenceli diyaloglar kameralara yansıdı. 14 kat merdiven çıkmak zorunda kalan Tütüncü, "Ya 14 kat nedir ki" diyerek herkesi gülümsetti.

Avşar ise genç oyuncuya, "Bugünkü kurbanım. Şimdi göreceğiz bu dediğini, yemezler" yanıtını verdi. Videonun sonunda Tütüncü nefes nefese kalırken, Avşar'ın dinç hali dikkat çekti. Hülya Avşar, "Son derece başarılı bir yolculuk oldu, anlayacağınız biz aslan gibiyiz" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı
Rol gereği attığı tokadın dozunu kaçıran Hülya Avşar, partneri Ertuğrul Postoğlu'nun çenesini çıkarttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Gündeş Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hülya Avşar'ın son kurbanı Serkay Tütüncü - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 11:12:19. #1.15#

title