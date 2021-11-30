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Hülya Avşar ile Erol Köse arasında güldüren diyalog

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Hülya Avşar ile Erol Köse arasında güldüren diyalog

Uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahneye çıkan ünlü sanatçı Hülya Avşar, kendisini izlemeye gelen Erol Köse'ye takıldı.

İSTANBUL (İHA) - Uzun bir aradan sonra İstanbul'da sahneye çıkan ünlü sanatçı Hülya Avşar, kendisini izlemeye gelen Erol Köse'ye takıldı. Avşar, "Geçse de Gençlik Çağım" şarkısını söylerken gördüğü Erol Köse'ye "Sen şimdi Hülya Avşar, sonunda itiraf etti, gençlik çağının geçtiğini yazarsın, bir yaz oyarım seni" demesi gülüşmelere neden oldu.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, İstanbul'da bir mekanda hayranlarıyla buluştu. Uzun bir aradan sonra sahneye çıkan sanatçı, 30 yıllık repertuvarında yer alan şarkıları kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. "Geçse de Gençlik Çağım" şarkısını seslendirdiği sırada kendisini izlemeye gelen TGRT Haber'de ekranlara gelen Bilmedikleriniz programının sunucularından zaman zaman kendisini eleştiren Erol Köse'ye takılmayı da ihmal etmedi.

Sahnede Hülya Avşar, Erol Köse diyalogu

Avşar, Köse'ye: "Sen şimdi Hülya Avşar, sonunda itiraf etti, gençlik çağının geçtiğini yazarsın, bir yaz oyarım seni" derken Köse, "Asla, Hülya Avşar bir tane" diye yanıt verdi. Öte yandan ünlü sanatçı, sahnedeki performansı kadar iddialı kıyafetiyle de dikkat çekti. Hülya Avşar sahneye, derin sırt dekolteli kıyafetiyle çıkarırken, "Artık Sevmeyeceğim", 30 yıllık repertuvarında yer alan şarkıları kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. "Geçse de Gençlik Çağım" gibi şarkıları kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. - İSTANBUL

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