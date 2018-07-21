Hülya Avşar'ı, Sahilde Yürürken Arkadan Sarılan Hayranları Korkuttu

Hülya Avşar'ı, Sahilde Yürürken Arkadan Sarılan Hayranları Korkuttu

Geçtiğimiz haftalarda evine hırsız giren Hülya Avşar, Balıkesir'de yürüyüş yaparken hayranlarının arkadan gelip sarılması üzerine büyük korku yaşadı.

Geçtiğimiz günlerde evine hırsız nedeniyle zor günler geçiren Hülya Avşar'a bir şok da tatil için gittiği Balıkesir'den geldi. Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Balıkesir'de hayranlarının kendisini takip ettiğinden habersiz sahilde yürüyüşe çıktı. Dalgın dalgın sahilde yürüyen Avşar'a İstanbul'dan gelen hayranları bir anda arkadan yaklaşarak sarıldı. Çok korkan Hülya Avşar,bir anda çığlıklar atarak hayranlarının ellerinden kurtuldu.

OLAY SONRASI EMNİYETE BAŞVURDU

Ortalığı karıştıran olayın iç yüzü anlaşıldıktan sonra uzun süre kendisine gelemeyen Hülya Avşar, olay sonrasıemniyete başvurarak can güvenliği olmadığını söyledi.

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