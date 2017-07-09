Hülya Avşar dereceye giren sporcuları ödüllendirdi



BURSA - Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Bursa'da kendi adına düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

Bursa'da Hülya Avşar adına 1-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen tenis turnuvası sona erdi. 17 kategoride gerçekleştirilen turnuvaya 230 sporcu katıldı. Turnuvanın son gününde Bursa'ya gelen Hülya Avşar, dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Avşar, sporcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Avşar, turnuvaya destek olan ve katılan herkese teşekkürlerini iletti.