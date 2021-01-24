Hülya Avşar'dan polemik yaratacak sözler...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hülya Avşar, yıllardır magazin gündeminde konuşulan "Şampiyon belli, ikinci kim?" sözüne yenisini ekledi. Oyuncu, "Vallahi ben bayağı bir tur atıyorum. Ne derler ona jokey mi? Kendini geliştireceksin, geliştirdikçe de bu tur bindirmeye düşüyor. Şimdi kaçıncıyı dönüyorum, bilmiyorum ama açıkçası bu şeyleri de özlemişim" diyerek, göndermede bulundu.

Kaynak: Snob Magazin