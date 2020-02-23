Hülya Avşar'dan maç teklifi alan down sendromlu tenisçi Berfin, büyük heyecan yaşıyor
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Hülya Avşar'dan maç teklifi alan down sendromlu tenisçi Berfin, büyük heyecan yaşıyor

İzmir'de 3 yıl önce başladığı teniste milli takıma seçilen 19 yaşındaki down sendromlu Berfin Aşık, hayranı olduğu sanatçı Hülya Avşar'la maç yapacağı günü heyecanla bekliyor.

23.02.2020 13:26 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:26
Hülya Avşar'dan maç teklifi alan down sendromlu tenisçi Berfin, büyük heyecan yaşıyor

'de 3 yıl önce başladığı teniste milli takıma seçilen 19 yaşındaki down sendromlu Berfin Aşık, hayranı olduğu sanatçı 'la maç yapacağı günü heyecanla bekliyor.

Antalya'da 31 Mart'ta yapılacak Down Sendromlular (Trisome) Dünya Oyunları'na katılacak olan Berfin Aşık ile Hülya Avşar, menajerleri aracılığıyla iletişime geçti.

Teklif karşısında çok mutlu olan ve heyecanlanan Berfin Aşık, tarafların belirlediği bir tarihte sanatçıyla tenis maçına çıkacak.

Berfin'in annesi Serpil Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teklif karşısında büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Aşık, şunları kaydetti:

"Menajer arayıp söylediğinde inanamadım, 'Şaka mı yapıyorsunuz?' dedim. 'Önümüzdeki hafta Hülya Avşar maç yapmak istiyor.' dedi. Kararlaştıracağız. verecekler. Berfin duyunca çığlık attı. Sevincinden ne yapacağını bilemedi. Etrafındakilere sarıldı. Menajeri 'Her şeyi ayarlayıp bildireceğiz.' dedi."

Kaynak: AA
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