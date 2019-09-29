Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası Bursa'da yapıldı

29.09.2019 18:22

Bursa'da düzenlenen Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası sona erdi.

Türkiye Tenis Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve Podyum Tenis Kulübünde 19 Eylül'de başlayan Hülya Avşar Cup Kategori 3 Senior Tenis Turnuvası'na 181 sporcu katıldı.

Bugün gerçekleştirilen turnuvanın kapanış etkinliğine katılan Avşar, gösteri maçı yaptı. Avşar ve Korhan Akın'dan oluşan takım, Tamer Haytoğlu ve Muazzez Demirci ile karışık çiftler gösteri maçı gerçekleştirdi.

Daha sonra yapılan ödül töreninde Avşar, "yeni başlayan erkek", "yeni başlayan kadın", "+25 erkek", "+25 kadın", "+35 erkek", "+35 kadın", "+40 erkek", "+40 kadın", "+45 erkek", "+50 erkek", "+50 kadın", "+55 erkek", "+35 erkek çift", "+35 kadın çift", "+45 erkek çift" ve "+35 kadın erkek çift" kategorilerinde dereceye gidenlere kupalarını takdim etti.

Turnuvaya sponsor desteğinde bulunan firmaların temsilcilerine ise plaket yerine yanan ormanlara TEMA Vakfı tarafından dikilen fidanların sertifikası verildi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan ödül töreni öncesi ve sonrasında Avşar, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi, tenis eğitimine katılan bazı çocukların tenis toplarını imzaladı.

Kaynak: AA