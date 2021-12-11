Hülya Avşar: Burnumdan getirdiler!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haber ine; Hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmeyen Hülya Avşar , yanlarından ayrılıp uzaklaşmaya başladığı sırada kalabalık grup bir anda, "Mavi mavi" şarkısını hep bir ağızdan söylemeye başladı.

Bir anda neye uğradığını şaşıran Hülya Avşar, sevenlerinin ilgisine alkışlarıyla karşılık verdi. Müzikal çalışmasının eylül ayına sarktığını söyleyen Avşar, "Senaristimizin elinde işi vardı, onu bekliyoruz. Çalışmalarımız yaza kaldı. Dans çalışmalarını da yaza olmasını düşünüyorum" dedi.

Rol aldığı son dizinin ekranlara erken vedasından sonra 'dizi düşünmüyorum' diyen Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Çok iyi giden bir dizi yapımcı ve televizyon arasındaki anlaşmazlıklardan dolayı saçma sapan bir hal aldı. İyice dersimi aldım. Arkasında durulması gereken şeylerin durulmadığının farkına varınca yok. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" dedi.

Dijital işlere sıcak baktığını söyleyen Avşar, "Benim şartlarıma uyuyor, çalışma şartlarıma uyuyor. Medeni yani açıkçası. Reyting sıkıntısı yaşamıyorsun, tabii ki onun da bir izlenme durumu söz konusu ama yine çok daha medeni televizyondan" şeklinde konuştu.

Son dönemde sahne alan şarkıcıların iddialı sahne kostümleri ve son konserinde kendi giydiği elbise hatırlatılınca Avşar şunları söyledi; "Ben kimseyi eleştirmem, kimseyi de yargılamam. Kendi kıyafetlerimi çok beğeniyorum. Ben hiçbir şekilde eleştiri, biliyorsunuz sosyal medyada yorum almıyorum. Ben kendi zevkime ve bakış açıma göre hareket ediyorum."

"Eleştiren olacak tabii ama beni ilgilendirmiyor mesele. Ben bu saatten sonra bunlara cevap vermem sahada konuşuyorum. Bunlar varsa demek ki, evet. Bu saatten sonra kimsenin konuşması beni ilgilendirmiyor, ben sadece sahada konuşmaya her zaman her konuda devam ettim, edeceğim ediyorum."

Tarkan'la arasının açık olduğu bilinen Hülya Avşar'a "Tarkan'ı bir yerde görseniz selam verir misiniz?" sorusuna, "Ben herkese selam veririm" şeklinde cevap verdi.