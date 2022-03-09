Hülya Avşar, ayrıldığı Cemal Güzelci'ye bir şans daha verdi
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Geçtiğimiz günlerde sarmaş dolaş görüntülendiği iş insanı Cemal Güzelci ile uyuşamadıkları için ayrıldıklarını söyleyen Hülya Avşar, ilişkisine ikinci bir şans verdi. Çift, önceki gün hastanede tedavi gören bir yakınlarını ziyarete gitti.
12 yıldır yalnız olan Hülya Avşar, geçtiğimiz haftalarda iş insanı Cemal Güzelci ile bir mekanda samimi şekilde görüntülendi. Yeni bir aşka yelken açan Avşar, yaptığı açıklamada ilişkisinin bittiğini söyledi.
Geçtiğimiz hafta sahne verdiği mekandan çıkarken görüntülenen Hülya Avşar, Güzelci ile ilişkisi hakkında "Tek bir kelime söyleyeceğim, hayatımda kimse yok. Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel. Bende bir anormallik olduğu kesin ama sizin dediğiniz gibi oldu, uyuşamadık" diyerek ilişkisinin bittiğini söyledi.
Posta'da yer alan habere göre, Hülya Avşar ve Cemal Güzelci çifti ilişkilerine bir şans daha verdi. İkili, önceki gün Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören yakınını ziyaret etti. Görüntü vermek istemeyen Güzelci, hastanenin otopark çıkışını kullandı.
Hastane önünde kendisini bekleyen basın mensuplarını gören Hülya Avşar, muhabirlerin "İlişki başlamadan bitti demiştiniz" yorumu üzerine kahkaha atarak "Sağ olun bırakıyor musunuz ki yalnız kalalım. Ben de anlamadım niye böyle oldu. Her şey kısmet" dedi.