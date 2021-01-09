Hülya Avşar'a röportajı bitirten soru
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Hülya Avşar'a röportajı bitirten soru

09.01.2021 07:41 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:45
Hülya Avşar'a röportajı bitirten soru

Provaya verdiği kahve molasında görüntülenen ünlü sanatçı, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen rolüyle ilgili detay vermekten kaçındı: "Bu rolü eskiden oynayamazdım, şimdi oynamanın zamanı gelmiş.

Provaya verdiği kahve molasında görüntülenen ünlü sanatçı, muhabirlerin ısrarlı sorularına rağmen rolüyle ilgili detay vermekten kaçındı: "Bu rolü eskiden oynayamazdım, şimdi oynamanın zamanı gelmiş. Sadece bunu söyleyebilirim." Hülya Avşar'a Coşkun Sabah'ın "Askere gittiğimde beni Tanju Çolak'la aldattı" açıklaması da soruldu. Avşar, Sabah'ın adını duyar duymaz "Bay bay" diyerek röportajı noktaladı.

Kaynak: Hürriyet

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