Hülya Avşar'dan Gülben Ergen'e flaş cevap!

Telefonundan Çolak'ı silmediğini söyleyen eden Avşar, "Öyle bir şey demedim" diyerek kendisini yalanladı.

Yıllar sonra Gülben Ergen ile Hülya Avşar atışması yeniden alevlenmişti.

Kavgayı başlatan Hülya Avşar, Gülben Ergen'e 'demode' demişti. Avşar'ın bu sözüne içerleyen Gülben Ergen, Avşar'a sosyal medyadan göndermede bulundu. Ergen, Kıbrıs konserinden bir fotoğraf paylaştı ve üstüne "Bana sallamak bir demode olamadı gitti" mesajını yazdı.

Ergen'e yanıt veren Avşar, "Önce programı seyredin ondan sonra konuşalım. Sağdan soldan duyduklarınızla soru soruyorsunuz!" dedi.

Avşar, Gülben Ergen'in "Benimle uğraşmak demode olmadı mı?" göndermesini soran muhabirlere, "Dediklerinizden haberim yok. Kendimi burada anlatamayacağım şimdi!" ifadelerini kullandı.

"KÜSLÜK YOK"

Avşar, "Aranızda bir küslük var mı?" sorusuna "Ben kimseyle küsmem. Eğlenmeyi seviyorum" diyerek kahkaha attı.

Ünlü sanatçı, "Gülben Ergen'in size küslüğü Seren Serengil'den dolayı mı?" sorusuna, "Siz giderken ben dönüyordum. Bunlara cevap vereceğimi mi zannediyorsunuz?" yanıtını verdi.