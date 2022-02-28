Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması - Haberler

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Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması

Snob Magazin - Magazin
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Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması

Şarkıcı Hülya Avşar'ın 12 yıllık aşk orucunu iş insanı Cemal Güzelci ile bozduğu ileri sürülmüştü. Avşar, çıkan haberler sonrası ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Hülya Avşar, dün gece Yeni Gazino adlı mekanda sahne aldı. Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avşar, kısa bir süre önce adının anıldığı iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

Tv100 kamerasına konuşan Avşar, hayatında kimse olmadığını söyledi. Cemal Güzelci'nin kendisinin alnından öperken fotoğrafı hakkında şarkıcı, "Hayatımda kimse yok. Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok. Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel." yanıtını verdi.

Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması

Hülya Avşar'dan Aşk Açıklaması

Snob Magazin - Magazin

Cemal Güzelci, Hülya Avşar, Konser, Magazin, Haberler

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