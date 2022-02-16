Hulusi Misge kimdir? Hulusi Misge neden öldü?
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu'nun babası Hulusi Misge hayatını kaybetti. Hulusi Misge kimdir? Hulusi Misge neden öldü?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti. Misge'nin cenazesi, çarşamba günü İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak. Hulusi Misge neden öldü? Hulusi Misge kimdir?
HULUSİ MİSGE KİMDİR?
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge vefat etti.
Davutoğlu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı. Davutoğlu, "Muhterem kayınpederim Hulusi Misge Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından merhumu vuslata uğurlayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.
Misge'nin cenazesi, çarşamba günü İstanbul Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak.