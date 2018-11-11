Hulusi Boyraz, Aday Adaylık Başvurusu Yaptı

Hulusi Boyraz, AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Esenlik ve MESTON şirketlerinde genel müdürlük görevlerinde bulunan Hulusi Boyraz, Yeşilyurt Belediye Başkanlığı için AK Partiden aday adaylığı başvurusunda bulundu. Başvuru dosyasını AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya'ya teslim eden Boyraz, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin sadece bir siyasi parti olarak kurulmadığını belirterek, "AK Parti, mazlumların, kimsesizlerin umudu olarak kuruldu. AK Parti, yasakların baskıların yolsuzlukların ortadan kalkması için kuruldu. AK Parti, tüm İslam aleminin umudu olarak kuruldu. AK Parti'nin mücadelesi, bir medeniyet mücadelesidir, bir adalet mücadelesidir, bir kalkınma mücadelesidir" ifadelerine yer verdi.

Toplumsal kalkınmanın mücadelesinin yerel yönetimlerle başladığını kaydeden Boyraz, "Yaşanabilir şehirler yerel yönetimlerle inşa edilir. AK Parti bu alanda da destan yazdı. AK Belediyeler şehirlerimizde, ilçelerimizde, mahallelerimize dokunuşlar. Şeyh Edebali'nin 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturundan yola çıkarak yaşanabilir şehirlerimizi oluşturdular. Geçtiğimiz 16 yılda yapılanlar, 2023 hedeflerimize ulaşmak başta olmak üzere, bundan sonra yapacaklarımızın teminatıdır. Medeniyet mimarlarımızdan aldığımız ilhamla, şehrimizi kalkındırmak, Yeşilyurt'umuzu markalaştırmak için durmak yok yola devam diyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA