Hulusi Belgü: Genel kurul kararı alın, Mart ayında seçime gidin

"Hepimiz için büyük umutla başkan seçildiniz"

"Güzel imajı kendi ellerinizle yıktınız"

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL,- Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü, " Fenerbahçe'yi çok iyi sevdiğinize eminim, ancak size bir önerim olacak, ama yine kendi bildiğinizi yapacaksınız. Genel kurul kararı alın, Mart ayında seçime gidin, çünkü Fenerbahçe'nin zamanı kalmadı. Sizi genel kurul kararı almaya davet ediyordum" dedi.

Ali Koç'u kendileri için umut, Fenerbahçe için kurtuluş olarak gördüklerini kaydeden Hulusi Belgü, "4 sene sonunda görüyorum ki problem ne yazık ki sizsiniz. Her şeyi çok iyi bildiğinizi kulübü çok iyi yönettiğinizi düşünüyorsunuz. Ancak kulübün beklediği, liderliği, birleştiriciliği profesyonel yönetimi siz ve yönetiminde göremiyoruz. Ağır karar veriyorsunuz, verdiğiniz kararların arkasında duramıyorsunuz. Fenerbahçe'yi çok iyi sevdiğinize eminim, ancak size bir önerim olacak, ama yine kendi bildiğinizi yapacaksınız. Genel kurul kararı alın, Mart ayında seçime gidin, çünkü Fenerbahçe'nin zamanı kalmadı. Sizi genel kurul kararı almaya davet ediyordum. Tarihte en başarısız başkanı olarak geçiyorsunuz. Umarım bu sözlerim sizi kamçılar doğruya yönelir, ya da yanlış yaptığınızı bu işin sizinle olmayacağını anlarsınız. Benim umudum kalmadı. Löw ile anlaştığınız haberleri çıkıyor. Eğer başkanlığa devam edersiniz diğer teknik direktörlere vermediğiniz desteği Löw'e umarım verirsiniz" şeklinde konuştu.